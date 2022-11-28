Дерматолог назвала главного врага кожи в зимний период Дерматолог Махнева: главными врагами кожи зимой являются резкие перепады температуры

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Главным врагом кожи в зимний период являются резкие перепады температуры, рассказала NEWS.ru главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Минздрава Подмосковья Наталия Махнева. Она заявила, что из-за постоянной смены обстановки — то помещение, то улица, то общественный транспорт — возникает сухость и шершавость из-за нарушения водного баланса.

Зимой кожа становится сухой, воспаляется и приобретает неоднородный цвет. Сухость и шершавость объясняется нарушением водного баланса из-за резкого перепада температуры — то помещение, то улица, то общественный транспорт. Обеспечьте коже постоянное увлажнение зимой. К привычному увлажняющему крему стоит добавить сыворотку, содержащую гиалуроновую кислоту, азулен и экстракт азиатской центеллы. При выборе увлажняющего крема обратите внимание на текстуру, она должна быть плотной и насыщенной, — подчеркнула Махнева.

Собеседница также посоветовала использовать щадящие отшелушивающие средства, заменив скраб с абразивными частицами на гоммаж с шаровидными синтетическими частицами. Также Махнева призвала следить за потреблением с пищей витамина C, укрепляющего кожу и стимулирующего выработку коллагена.

Ранее врач-терапевт Оксана Булгакова рассказала NEWS.ru, что дефицит витаминов группы B (от B1 до B12) проявляется проблемами со сном и памятью, мышечной слабостью, частым головокружением, выпадением волос, а также покалыванием в конечностях. По ее словам, B1 — В12 отвечают в организме за нормальное функционирование центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, а также помогают человеку справляться со стрессовыми ситуациями.