Терапевт назвала признаки дефицита витаминов группы B Терапевт Булгакова: дефицит витаминов группы B проявляется слабостью, проблемами с памятью и бессонницей

Дефицит витаминов группы B (от B1 до B12) проявляется проблемами со сном и памятью, мышечной слабостью, частым головокружением, выпадением волос, а также покалыванием в конечностях, рассказала NEWS.ru врач-терапевт Оксана Булгакова. По ее словам, B1–В12 отвечают в организме за нормальное функционирование центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, а также помогают человеку справляться со стрессовыми ситуациями.

Дефицит витаминов B1–B12 проявляется слабостью, плохой памятью, бессонницей, частыми головокружениями. Чтобы восполнить запасы витаминов группы B, необходимо больше употреблять красного мяса, птицы, рыбы, молока, зерновых продуктов, зелени и яиц, риса, гречки, хлопьев и так далее. Данные витамины отвечают за нормальное функционирование ЦНС, сердечно-сосудистой системы, а также помогают человеку справляться со стрессовыми ситуациями, — рассказала Булгакова.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с NEWS.ru посоветовала зимой обращать особое внимание на продукты, богатые витамином C и аскорбиновой кислотой. Она отметила, что в холодное время года традиционно меняется ассортимент овощей и фруктов. В частности, нужно делать выбор в пользу продуктов, которые дольше хранятся, например, белокочанная и квашеная капуста, в которой хорошо сохраняется витамин C. Из фруктов стоит отдать предпочтение цитрусовым, так как в них витамин C сохраняется за счет плотной корочки.