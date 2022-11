С наступлением зимы стоит обратить особое внимание на продукты, богатые витамином C и аскорбиновой кислотой, такой совет в беседе с NEWS.ru дала врач-диетолог Наталья Круглова. Она отметила, что в холодное время года традиционно меняется ассортимент овощей и фруктов. В частности, нужно обращать внимание на продукты, которые долго хранятся: белокочанная капуста, квашеная капуста, в которой хорошо сохраняется витамин C. Из фруктов стоит отдать предпочтение цитрусовым, так как в них сохраняется витамин C за счет плотной корочки.