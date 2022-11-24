Названы обязательные для зимнего рациона полезные продукты Диетолог Круглова призвала добавить в зимний рацион капусту, орехи и цитрусовые

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С наступлением зимы стоит обратить особое внимание на продукты, богатые витамином C и аскорбиновой кислотой, такой совет в беседе с NEWS.ru дала врач-диетолог Наталья Круглова. Она отметила, что в холодное время года традиционно меняется ассортимент овощей и фруктов. В частности, нужно обращать внимание на продукты, которые долго хранятся: белокочанная капуста, квашеная капуста, в которой хорошо сохраняется витамин C. Из фруктов стоит отдать предпочтение цитрусовым, так как в них сохраняется витамин C за счет плотной корочки.

Диетолог подчеркнула, что зимой иногда требуется некоторое увеличение калорийности рациона, но это актуально именно для тех, кто проводит много времени на улице. В этой связи важно уделить особое внимание нескольким продуктам.

Можно увеличить количество жиров, например добавить в рацион рыбу жирных сортов, орехи, семечки, растительные масла. Это также важно для поддержания здоровья кожи, потому что кожа подвергается воздействию холода плюс сухой воздух в помещении. Содержащиеся в этих продуктах витамины A и E поддерживают здоровье кожи, — рассказала Круглова.

Также диетолог напомнила о необходимости использовать белковые продукты и не забывать добавлять их в зимний рацион. Речь идет о мясе птицы, рыбе и молочных продуктах.

Ранее диетолог Людмила Денисенко сообщила, что тыква, хурма и осенние ягоды являются продуктами, которые помогут повысить иммунитет и поддержать хорошее настроение. По ее словам, тыква имеет насыщенный оранжевый цвет и это говорит о том, что она наполнена антиоксидантами и бета-каротином, преобразующимся в витамин А.