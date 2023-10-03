Россиянам дали совет, как выбрать подходящую тыкву для хранения Биолог Воробьев: тыква с деревянистой кожурой будет храниться всю зиму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тыкву можно купить в сезон и хранить всю зиму, чтобы употреблять в пищу, но для этого нужно выбрать подходящий плод. Биолог и агроном Михаил Воробьев в разговоре с «Царьградом» пояснил, что для хранения лучше всего подходит тыква с деревянистой кожурой. Понять, какая кожура у плода можно, просто поцарапав ее.

Нужно аккуратненько ногтем поцарапать, если легко остается царапина, то тыква немножко не дозрела. Она будет хороша сейчас, а храниться она будет плохо, — уточнил агроном.

По словам специалиста, тыкву можно хранить даже при комнатной температуре. Если садоводы хорошо ее подготовили и правильно выращивали, то она останется свежей и вкусной вплоть до мая.

Воробьев напомнил, что также стоит внимательно выбирать для хранения и баклажаны. Наиболее вкусными являются темно-фиолетовые овощи. Если кожура начинает слегка зеленеть, баклажан уже находится в стадии полной спелости, у такого овоща будет жесткая мякоть.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что белковые продукты, некоторые овощи и приправы помогают защитить организм от простудных заболеваний осенью. По ее словам, стоит включить в рацион рыбу, облепиху, тыкву, морковь и яйца.