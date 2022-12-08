Россиянам дали совет, как удержать вес после новогодних застолий Диетолог Чистякова посоветовала перед Новым годом придерживаться дробного режима питания

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Многие россияне стараются привести свой вес в норму к Новому году, но после новогодних застолий вновь набирают лишние килограммы. Чтобы этого не произошло, следует изначально правильно худеть, соблюдая определенное время для приема пищи, рассказала в беседе с изданием «Слово и Дело» нутрициолог-диетолог Наталия Чистякова. По словам специалиста, если наладить сам режим питания, то вес уйдет безвозвратно и новогоднее изобилие не скажется на фигуре.

Как подчеркнула Чистякова, лишний вес набирают как раз не те, кто любит сладости, а те, кто употребляет их в неправильное время. Так, она советует, питаться дробно и не менее шести раз в день. При этом самым сытным приемом пищи должен быть обед.

Примерный план питания: завтрак — это святое. С него обязательно должен начинаться ваш день. Второй завтрак — это перекус. Обед также ни в коем случае не стоит пропускать. Более того, на него должна приходиться большая часть калорийности дневного рациона. После — предстоит полдник. А вот ужин должен быть самым легким в вашем меню, — пояснила диетолог.

Чистякова отметила, что при желании можно отказаться от последнего приема пищи. Главное, не морить себя голодом, а последний прием пищи должен быть за три-четыре часа до сна.

Эксперт по корпоративным мероприятиям Роман Горбань ранее рассказал: чтобы не попасть в неудобное положение на корпоративе, следует знать три главных правила: не мешать алкоголь, закусывать и забыть про газированные напитки. По словам специалиста, пить алкоголь лучше только одного вида и желательно холодным.