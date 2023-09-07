Россиянам дали совет, как привести тело в тонус утром Преподаватель физкультуры Меркулова посоветовала делать дыхательные упражнения

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Чтобы привести тело в тонус утром, необходимо делать дыхательные упражнения, посоветовала преподаватель кафедры физической культуры ГУУ Ирина Меркулова. В беседе с LIFE.ru она отметила, что следует вдохнуть через нос, ненадолго задержать дыхание и выдохнуть через рот. Повторить упражнение нужно несколько раз, оно поможет улучшить кровообращение. По ее словам, главное при выполнении физических активностей после пробуждения делать их плавно и медленно.

Главное, не перестарайтесь с усилиями. В результате приготовлений нужно почувствовать бодрость, а не усталость. Движения плавные, аккуратные, медленные, без напряжения, — отметила преподаватель.

По ее словам, также стоит попробовать медитацию и йогу. Это позволит сосредоточиться на себе. Позы из йоги улучшают фокусировку внимания, помогают растянуть мышцы, улучшить гибкость и избавиться от сонливости. Меркулова отметила, что стоит вспомнить совет бабушек, которые рекомендовали делать так называемые потягушки. Нужно поднять руки над головой и тянуться макушкой за кончиками пальцев — это поможет проснуться и даст прилив энергии. Кроме того, скручивания разомнут спину.

Пока человек лежит в постели, он может сделать вращения головы. Такие упражнения расслабят мышцы шеи. Преподаватель отметила, что некоторым подходит бег на месте в течение одной-двух минут. Еще одним проверенным способом Меркулова называет контрастный утренний душ.

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