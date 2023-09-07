Психотерапевт объяснила, как сон влияет на похудение Психотерапевт Уханова: качественный сон поспособствует сжигают жира

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Качественный сон помогает похудеть и способствует сжиганию калорий, омолаживанию клеток и укреплению иммунитета, рассказала врач-психотерапевт Наталья Уханова. В разговоре с РИАМО она подчеркнула, что с 23:00 до 02:00 в организме вырабатываются мелатонин и соматотропин, без которых начнут происходить сбои.

Днем в нашем теле синтезируются важнейшие гормоны, которые отвечают за многие процессы в организме. Их производство завязано на циркадных ритмах. Это наши биологические часы, задающие ритм всем жизненно важным процессам в теле. Поэтому так важно, чтобы был соблюден баланс качественного сна и бодрствования, — пояснила психотерапевт.

Уханова предупредила, что важно ложиться спать вовремя, потому что необходимые гормоны вырабатываются в организме только в определенное время. Кроме того, грелин и лептин, контролирующие вес, также меняются во время сна. Когда человек плохо спит несколько дней подряд, организм производит больше гормона голода и меньше гормона сытости. При качественном сне аппетит остается в норме. Психотерапевт добавила, что лептин отвечает за расщепление жира.

Кроме того, Уханова советует убирать перед сном все гаджеты. Экран является ярким источником света, который разрушает мелатонин. В связи с этим важно убрать телефон за полчаса до отхода ко сну. Психотерапевт подчеркнула, что многие исследования доказали связь между качеством сна и лишним весом. Коротким считается сон, который длится менее шести часов. Риск ожирения повышается, если человек мало и плохо спит.

Качественный и достаточный сон позволяет нам избавляться от лишнего жира, иметь нормальный аппетит и не переедать, поддерживать здоровый обмен веществ, наращивать мышцы и восстанавливаться после физических нагрузок, — заключила Уханова.

Гастроэнтеролог Елена Манило ранее рассказала, что несладкий кисель может быть полезен при похудении и заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Напиток снижает киcлотность желудка, обволакивает и успокаивает раздраженную слизистую.