Россиянам частично вернут прежний пенсионный возраст

https://static.news.ru/photo/7b90ac46-6b30-11eb-8b7e-96000091f725_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

В скором времени Владимир Путин может объявить о снижении пенсионного возраста до прежних значений для жителей северных регионов России и Дальнего Востока. Такое заявление он может сделать в ходе послания Федеральному собранию.

В части снижения пенсионного возраста для отдельных категорий это не исключено. Думаю, что определённые уступки мы увидим, некоторые шаги назад. Я не исключаю, что это высказывание будет как раз в ходе послания президента, — рассказал URA.RU член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

Ранее в Telegram появилась информация, что кабмин в скором времени внесёт изменения в пенсионную систему. Но они коснутся только северян и жителей дальневосточных территорий. Также было анонсировано возвращение индексации работающим пенсионерам.

Шеин назвал подобные утечки «симптоматичными» и отметил, что эти поправки уже ранее рассматривались, когда проводили пенсионную реформу. Тогда эти предложения были отвергнуты, но «дело возвращается к этому диалогу опять», заявил он.

Другой депутат Госдумы и бывший глава Минтруда Сергей Калашников считает, что пока рано делать прогнозы, потому что есть некий элемент «шараханья в разные стороны» пенсионной системы.

Как ранее писал NEWS.ru, в 2020 году финансовые вливания в российские субъекты были рекордными — около 3,8 трлн рублей. Но, несмотря на всю помощь из федерального бюджета, регионы закончили год с исторически максимальным дефицитом — 700 млрд рублей.