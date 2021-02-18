Регионы обошлись бюджету в рекордную сумму

https://static.news.ru/photo/92d681b2-64d5-11ea-80f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2020 году финансовые вливания в российские субъекты были рекордными — около 3,8 трлн рублей. Но, несмотря на всю помощь из федерального бюджета, регионы закончили год с исторически максимальным дефицитом — 700 млрд рублей.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), более 50% совокупной финансовой дыры пришлось на шесть регионов: Москву, Подмосковье, Кузбасс, Тюменскую область, Санкт-Петербург и Башкортостан.

В целом субъекты получили на 1,3 трлн рублей больше, чем в 2019 году. Без учёта помощи из федерального бюджета разрыв в региональных финансах превысил бы 2 трлн рублей, то есть около 20% от собственных доходов.

Опрошенные изданием аналитики уверены, что ситуация начинает выправляться и в 2021 году регионам будет проще свести бюджеты.

Восстановление на сырьевых рынках позволит значительно сократить совокупный разрыв региональных бюджетов в 2021 году. Однако число дефицитных субъектов в 2021 году едва ли существенно уменьшится (их было 58 из 85), — отметил в беседе с газетой эксперт группы региональных рейтингов АКРА Максим Першин.

Однако он уверен, что субъектам придётся искать дополнительные ресурсы для финансирования нацпроектов и развития экономики.

Как ранее писал NEWS.ru, в течение десяти лет в России может наступить дефицит средств на выплату пенсий россиянам. У Пенсионного фонда (ПФР) просто не останется денег, потому что число работающих граждан сравняется с количеством пенсионеров. Об этом рассказал финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин.