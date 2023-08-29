Россиян решили защитить от ядовитого алкоголя В России создадут единый реестр производителей и потребителей метанола

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России участились случаи массового отравления граждан метанолом и метанолсодержащими жидкостями под видом алкоголя, и для борьбы с этой тенденцией в стране появится единый реестр производителей метилового спирта, сообщает «Парламентская газета». Как заявил в беседе с изданием кандидат экономических наук Леонид Хазанов, нововведение является положительным шагом в деле защиты здоровья нации.

Как пишет издание, реестр производителей, поставщиков и потребителей метанола появится в 2024 году. Все компании, которые в него войдут, будут обязаны предоставлять сведения об объемах производства метилового спирта, поставках, закупках, использовании, хранении и утилизации. При этом контроль будет вестись на всех без исключения этапах. В частности, будут определены нормативы «естественной убыли» метанола, чтобы внезапные уменьшения его объемов нельзя было списать на то, что жидкость «испарилась».

По словам Хазанова, крупным промышленным предприятиям, производящим метанол, будет нетрудно подтвердить, что они имеют необходимое оборудование и помещения. Напрячься придется поставщикам, полагает эксперт.

Зачастую, на складах у нас разворачивается удручающая картина — ржавые бочки, вода на полу, отсутствие систем безопасности. Но, опять же, устранить это все не так трудно. К тому же мы не говорим ни о каких сверхъестественных манипуляциях и денежных вливаниях — только о приведении в надлежащий вид, — отметил экономист.

Ранее врач-нарколог Александр Поликарпов назвал одним из признаков начинающегося алкоголизма переход с легких напитков на более крепкие, а также увеличение количества употребляемого спиртного. Эти признаки указывают на появление толерантности, когда организм привыкает перерабатывать этиловый спирт.