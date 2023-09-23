Россиян призвали забыть про дешевый бензин: что будет с ценами в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что удержать цены на топливо для отечественных потребителей на низком уровне не получится. Сколько будет стоить бензин в 2024 году?

Что предлагают сделать в Госдуме

21 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении временных ограничений на экспорт бензина и дизельного топлива. Такие меры были приняты для стабилизации цен на внутреннем рынке.

«Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что, в свою очередь, позволит снизить цены для потребителей. <...> Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу», — говорится в сообщении кабмина.

По словам Павла Завального, чтобы снизить цены на топливо в России, необходимо увеличить таможенные пошлины и с учетом их увеличения пересмотреть параметры демпфера.

«Наше предложение — несколько увеличить таможенные пошлины и с учетом их увеличения пересмотреть параметры демпфера и тем самым сбалансировать внешний и внутренний рынок. И, как предлагает ФАС, увеличить объемы продаж нефтепродуктов на бирже до 14–15% — это будет способствовать большему предложению, конкурентности и снижению цен», — пояснил депутат.

Также он считает, что постановление правительства будет действовать в течение одной-двух недель.

«Понятно, что запрет экспорта нефтепродуктов, введенный с 21 сентября, не может быть долго — на неделю-две, максимум на месяц, иначе можем загнать переработку в убытки, остановятся НПЗ», — заявил Завальный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие прогнозы дают эксперты

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с NEWS.ru рассказал, что запрет на экспорт топлива был принят для того, чтобы на отечественном рынке был переизбыток продукта, цены тогда пойдут вниз.

«Соответственно, все это хлынет на биржу, на бирже цены упадут, насытиться внутренний рынок. Основной вопрос — что будет дальше. Если долго держать запрет, то нефтяным компаниям придется сокращать производство, перенастраивать НПЗ. Сложно сказать, как они их настроят», — отметил Юшков.

Эксперт предупредил, что если нефтяные компании начнут производить меньше топлива, есть риск столкнуться с физическим дефицитом бензина и дизеля.

«Тут важно правительству вовремя отреагировать, выявить момент, когда внутренний рынок наполнится и цены снизятся, а НПЗ еще работают в прежнем режиме, так как сейчас они будут работать на склад в хранилищах при самих НПЗ, в портах. Но это долго не может продлиться, максимум несколько недель. Правительству за это время нужно выработать новые меры регулирования рынка, чтобы нефтяники сдерживали рост цен», — пояснил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Юшков уверен, что сейчас нельзя точно определить, какие цены на топливо будут в 2024 году.

«Думаю, правительство попытается вернуться к формуле, которую оно уже применяло: чтобы цена росла не выше, чем уровень инфляции. Поэтому надо смотреть, какая в следующем году будет инфляция, что там прогнозируют. Предполагаю, примерно то же самое, что и в этом году будет с инфляцией. Сейчас прогнозируют под 7%, может, 6%, надо смотреть прогнозы ЦБ, кабмина», — сказал Игорь Юшков.

Эксперт рынка ресурсов Владимир Демидов рассказал NEWS.ru, что временный запрет на экспорт бензина вряд ли стабилизирует внутренний рынок в России и приведет к росту цен на нефтепродукты.

«Я сомневаюсь, что в долгосрочной перспективе временное ограничение на экспорт бензина стабилизирует внутренней рынок России. В ближайшем будущем, чтобы решить внутренние проблемы, это решение может помочь. Однако в итоге мы все равно будем получать растущие цены на нефтепродукты», — резюмировал он.

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