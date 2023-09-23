В Госдуме рассказали, что поможет стабилизировать цены на топливо Депутат Завальный: коррекция налогового маневра стабилизирует цены на топливо

Фото: Баранов Владимир/Globallook Press

Стабилизировать топливный рынок в России способна корректировка налогового маневра, такое мнение выразил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. По его словам, которые приводит РИА Новости, запрет на экспорт топлива из страны едва ли можно реализовать на длительный срок, поскольку нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начнут терпеть убытки. Ранее стало известно, что кабмин с 21 сентября запретил поставки бензина и дизельного топлива за границу «для стабилизации внутреннего рынка».

По мнению Завального, такая мера может продлиться не более месяца, поскольку в дальнейшем на рынке начнется топливный дефицит из-за остановок столкнувшихся с убытками НПЗ. Депутат подчеркнул, что меры для стабилизации рынка топлива в стране правительству следует разработать в течение двух-трех недель. Как полагает парламентарий, требуется «подкорректировать налоговый маневр и с точки зрения налоговых пошлин, и с точки зрения демпфера, механизма компенсации».

Завальный предложил пересмотреть таможенные пошлины и параметры демпфера в сторону повышения и таким образом сбалансировать внешний и внутренний рынки. Он также напомнил, что если в прошлом году объем выплат по демпферу составлял 2,2 трлн рублей, то в этом году заложено на триллион меньше.

Еще одним вариантом снижения цен на топливо депутат назвал предложение Федеральной антимонопольной службы нарастить обязательный объем продаж нефтепродуктов на бирже. По словам Завального, следует найти «золотую середину», которая позволит за счет экспорта субсидировать внутренний рынок, но при этом даст возможность сохранить рыночное ценообразование.

Ранее стало известно, что в России начали падать оптовые цены на топливо. Эксперты считают, что это реакция на планы правительства ввести заградительную пошлину на экспорт всех нефтепродуктов, а также на уже введенный запрет на экспорт бензина и дизеля.