Бензин подешевеет? Что значит падение оптовых цен и ограничение экспорта Как «кардинальные меры» правительства повлияют на стоимость бензина и дизеля в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России начали падать оптовые цены на топливо. Так они отреагировали на планы правительства ввести заградительную пошлину на экспорт всех нефтепродуктов. Тем временем кабмин уже ограничил экспорт бензина и дизеля из России. NEWS.ru рассказывает, как это все отразится рынке и стоит ли ждать снижения цен на АЗС.

Как упали оптовые цены на топливо

До 20 сентября в России сильно росли оптовые цены на топливо, и это отражалось на ценах на АЗС. Но в среду цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) резко пошли вниз. Стоимость бензина марки АИ-92 снизилась с пиковых 70,5 тыс. руб. за тонну (зафиксирована 18 сентября) на 6,9%, до 65,7 тыс. руб. за тонну. Бензин марки «Премиум-95» подешевел почти на 10% по сравнению с рекордным уровнем (76,9 тыс. руб. за тонну 7 сентября), до 69,3 тыс. руб. за тонну. Дизель потерял в цене 2,12%, опустившись до 73,5 тыс. руб. за тонну.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В четверг цены на нефтепродукты продолжили снижение. Так, бензин АИ-92 подешевел еще на 3,9% (до 64,1 тыс. руб.), «Премиум-95» — на 2,2% (до 67,7 тыс. руб.), а дизель — на 1,3%.

Что привело к падению цен на бирже

15 сентября стало известно, что правительство РФ обсуждает повышение экспортной пошлины до $250 за тонну для всех нефтепродуктов в качестве одной из возможных мер по снижению цен на топливо в России. Сейчас экспортная пошлина для светлых нефтепродуктов и масел составляет $6,4 за тонну, а для темных — $21,4.

Источник РБК, близкий к одному из трейдеров по нефтепродуктам, тогда отметил, что это пока предложение, а не решение, и нефтяные компании против.

Впрочем, сама готовность властей, как выразился вице-премьер Александр Новак, к «кардинальным мерам» уже охладила рынок. Биржевые цены на топливо действительно начали снижаться.

Почему растут цены на бензин и дизель

Обсуждение мер по стабилизации топливного рынка идет на фоне роста цен на бензин с весны. Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль объяснила NEWS.ru, почему топливо на АЗС дорожало.

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

«Во-первых, растущая цена на нефть делает выгодной продажу сырья на экспорт в ущерб внутренним поставкам. Во-вторых, на фоне сложившегося дефицита топлива во время ремонта нескольких нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) ситуацию накалил возросший спрос со стороны аграриев», — поясняет она.

По словам эксперта, масла в огонь подливают и недобросовестные поставщики, которые искусственно занижают запасы топлива. А чем меньше топлива на внутреннем рынке, тем выше его цена на заправках.

Как ситуацию комментируют в Минэнерго

О причинах роста цен и возникшем дефиците топлива накануне на заседании Госдумы рассказал замминистра энергетики Павел Сорокин. Видеозапись с ответом Сорокина выложил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Алексей Куринный.

Сорокин напомнил, что с начала лета происходила «существенная девальвация курса рубля», которая повлияла на стоимость нефтепродуктов. «Речь не только про бензин, дизель, но и про темные нефтепродукты — полуфабрикаты, формирующие экономику заводов. На нефть тоже влияет курс, а налоги, формирующие 40% федерального бюджета, также привязаны к долларовой цене на нефть», — пояснил замминистра.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В качестве причины роста цен на дизель он назвал дефицит дизельного топлива на мировых рынках, особенно в Европе. По словам Сорокина, еще одна причина повышения цен — серый экспорт, при котором недобросовестные участники покупают товар на внутреннем рынке и вывозят за рубеж.

«Разница между внутренней ценой и экспортной альтернативой очень существенная — даже сейчас превышает 20 тысяч рублей за тонну (то есть экспортировать нефтепродукты выгоднее, чем продавать россиянам. — NEWS.ru.)», — указал он.

Будут ли снижаться биржевые цены на топливо

Заградительная пошлина в $250 за тонну для всех нефтепродуктов, если бы ее ввели, сделала бы невыгодной продажу нефти «на сторону» и перенаправила бы потоки на внутренний рынок, считает Татьяна Скрыль. При этом эксперт указывает, что повышение экспортной пошлины может носить только краткосрочный характер, пока наблюдается повышенный спрос со стороны сельскохозяйственного сектора в период посевной.

«А затем цены на бензин и дизель могут вновь начать расти», — прогнозирует она.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отмечает, что, несмотря на некоторое снижение биржевых цен на топливо в последние два-три дня, говорить о стабилизации ситуации нельзя.

«Цены лишь вернулись к значениям недельной давности», — говорит он в беседе с NEWS.ru.

Введение заградительной экспортной пошлины на нефтепродукты снизит биржевые котировки, причем сыграет такой эффект достаточно быстро, считает основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров. Но затем российский внутренний рынок могут перенасытить бензином и дизелем, НПЗ снизят объемы переработки, эффективность всей системы упадет, и это опять толкнет оптовые цены вверх, сказал он NEWS.ru. Весь этот цикл, по его мнению, может обернуться примерно за четыре — шесть месяцев.

Будут ли снижаться цены в рознице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снижения цен на АЗС ждать не стоит, считает Кауфман из «Финама». По данным Росстата, с начала года цены на бензин и дизель выросли чуть больше чем на 9%, говорит он. Это выше уровня общей инфляции, однако рост не выглядит драматичным, учитывая, что в 2022 году цены на топливо практически не росли, говорит эксперт. По мнению аналитика, цены могут несколько скорректироваться на отдельных независимых АЗС, которые ранее были вынуждены поднять их сильнее, чем АЗС вертикально интегрированных компаний (так как для независимых АЗС текущее соотношение оптовых и розничных цен приводит к убыточности бизнеса).

Но сегодня же, 21 сентября, правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля, которые, как рассчитывают там, «помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей». Запрет не распространяется на страны ЕАЭС и на гуманитарную помощь.

Татьяна Скрыль прогнозирует, что эти меры помогут закрыть текущий рыночный дефицит и тем самым удовлетворить высокий спрос на топливо. Однако нефтяники лишатся экспортной выручки и для сохранения стабильности поставок станут настаивать на компенсации упущенной выгоды. «До Нового года оптовые и розничные цены затормозят рост, даже в ряде регионов будет видно снижение. Потом топливные качели могут вернуть цены на текущий уровень плюс 2–3%», — говорит она.

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман не исключает, что стоимость топлива в рознице до конца октября даже снизится — в среднем на 5–10%.

Стоит ли опасаться дефицита бензина и дизеля

21 сентября сообщалось, что в Омске с заправок «Газпром нефти» пропали бензин и дизтопливо. Интересно, что буквально накануне глава той самой «Газпром нефти» Александр Дюков заявил журналистам, что введение заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов может привести к дефициту на рынке моторного топлива.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, все эксперты, опрошенные NEWS.ru, уверены, что такая ситуация по меньшей мере маловероятна.

Как заявил NEWS.ru руководитель аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов, если даже пошлины введут, то надолго. По словам Татьяны Скрыль, рынок топлива сильно зарегулирован, поэтому правительство сделает все возможное, чтобы не допустить дефицита. О дефиците топлива и речи быть не может, соглашается Сергей Кауфман. «Россия производит значительно больше бензина и дизеля, чем потребляет», — говорит он. Эксперт напоминает, что дефицит, который временно возник в некоторых регионах, был связан с логистическими сложностями, ремонтом НПЗ и повышенной привлекательностью экспорта. Первые две проблемы были временными, а ожидаемые действия правительства должны привести к уменьшению экспорта и созданию профицита на внутреннем рынке, считает он.

Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев в беседе с NEWS.ru подчеркивает, что в России еще ни разу не было длительного дефицита топлива, замечая, что сейчас просто идет некий торг нефтяников с государством «за создание адекватных рыночных условий».

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