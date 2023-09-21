В России ограничили экспорт бензина и дизеля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России ввели временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива, постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Меры приняты для стабилизации цен на внутреннем рынке, сообщили на сайте правительства.

Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей. <...> Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу, — говорится в сообщении кабмина.

Властями также организован ежедневный мониторинг закупок топлива для аграриев с оперативной корректировкой объемов.

В середине сентября СМИ со ссылкой на источники в кабмине сообщали, что для стабилизации цен на бензин и дизель власти также рассматривали вариант повышения экспортной пошлины до $250 за тонну.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев связал рост цен на бензин с ростом экономики. Эксперт отметил, что осенью цены традиционно растут почти на все, в том числе на нефть и продукты.

В конце августа СМИ со ссылкой на представителей отрасли сообщали о дефиците топлива на заправках в ряде российских регионов, в том числе в Крыму, Рязанской, Саратовской и Новосибирской областях. Нехватка бензина также наблюдалась на АЗС в Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях. Причинами называли задержки поставок по железной дороге из Центральной России.