Экономист назвал продукты, которые подорожают в России Экономист Беляев предрек рост цен на продукты питания и авиабилеты в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Запрет экспорта бензина и дизеля в России в долгосрочной перспективе не поможет стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке и поэтому вскоре можно ожидать очередного повышения цен на топливо, заявил NEWS.ru финансовый аналитик, кандидат медицинских наук Михаил Беляев. По прогнозу экономиста, дорожать будут и продукты питания с авиабилетами.

Надо иметь в виду, что на рынках всех доминирующих стран доминируют три-четыре крупные компании и именно они диктуют стоимость товаров. Этот факт качественным образом изменил систему ценообразования. Для повышения цен может использоваться любой предлог — санкции, удлинение цепочек поставок. Таким образом основные продукты питания — хлеб, молочная продукция, подсолнечное масло, все они вырастут в цене, — предрек Беляев.

Эксперт отметил, что из-за ситуации с бензином и дизельным топливом в России также могут вырасти цены на авиабилеты.

Я бы посоветовал не бежать и не скупать продукты, когда вы слышите о каком-то дефиците, выйдет себе дороже. Это будет поводом для компаний лишь увеличить стоимость товаров и услуг, — объяснил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ограничение экспорта бензина и дизеля своевременной мерой. По его словам, никаких предпосылок к «социальным взрывам» из-за роста цен на топливо не было. В сентябре помимо запрета экспорта для стабилизации цен власти также рассматривали возможное повышение экспортной пошлины до $250 за тонну.