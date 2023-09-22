В Кремле рассказали о сроках ограничений по экспорту топлива Песков назвал своевременным ограничение экспорта бензина и дизеля

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Ограничение экспорта бензина и дизеля из РФ является своевременной мерой, которая будет действовать столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на топливном рынке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, никаких предпосылок к «социальным взрывам» в связи со скачком цен на топливо не было, правительство России выполняет свою работу.

Правительство своевременно приняло необходимые меры. Сколько они будут действовать? Столько, сколько потребуется для обеспечивания стабильности на рынке, — сказал представитель Кремля.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 21 сентября подписал постановление, согласно которому в России вводятся временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива. Меры приняты для стабилизации цен на внутреннем рынке, сообщили в правительстве.

В середине сентября СМИ со ссылкой на источники в кабмине сообщали, что для стабилизации цен на бензин и дизель власти также рассматривали вариант повышения экспортной пошлины до $250 за тонну.

В конце августа СМИ со ссылкой на представителей отрасли сообщали о дефиците топлива на заправках в ряде российских регионов, в том числе в Крыму, Рязанской, Саратовской и Новосибирской областях. Нехватка бензина также наблюдалась на АЗС в Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях. Причинами называли задержки поставок по железной дороге из Центральной России.