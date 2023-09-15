Кабмин может запретить экспорт топлива или увеличить пошлину на нефтесырье

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Российское правительство в настоящий момент обсуждает два способа стабилизации цен на топливо — полный запрет на поставки нефтепродуктов на определенный срок для насыщения рынка, а также повышение экспортной пошлины до $250 за тонну на нефтепродукты, передает ТАСС со ссылкой на источник в кабмине. По его данным, вице-премьер Александр Новак провел совещание, в котором принимали участие компании и сотрудники ведомств — представители Минфина, Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы и нефтяных компаний.

Сейчас выбор идет между двумя вариантами. Первый — повышение экспортной пошлины до $250 за тонну. Платеж вернется тем добросовестным экспортерам, которые поставляют на внутренний рынок тот процент нефтепродуктов, который определит постановление правительства. Второй — полный запрет экспорта нефтепродуктов на определенный срок для насыщения рынка, — говорится в сообщении.

Собеседник добавил, что Новак по итогам совещания поручил в кратчайший срок прийти к общему решению, исходя из эффективности влияния на цены на автомобильное топливо и последствий их применения для нефтяной отрасли.

В конце августа газета «Известия» со ссылкой на представителей бизнеса сообщала, что дефицит бензина и дизеля начал возникать на заправках в Крыму, Саратовской, Новосибирской и Рязанской областях.

До этого финансовый аналитик Владислав Антонов поделился своим прогнозом по ситуации с ценами на бензин. По его словам, в сентябре цены на топливо либо сохранятся на прежнем уровне, либо продолжат рост.