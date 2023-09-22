Россияне перечислили продукты, подорожавшие за последний месяц ФОМ: 44% россиян пожаловались на рост цен на мясо и птицу, а 26% – на молоко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне заметили рост цен на молоко, мясо, птицу и хлеб, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение». Около 30% (29%) респондентов обратили внимание на повышение стоимости рыбы и морепродуктов.

Согласно опросу, 44% россиян заметили рост цен на мясо и птицу, в то время как 26% указали на повышение стоимости молочной продукции и молока, а 24% — хлеба и хлебобулочных изделий. Чуть больше четверти (26%) граждан страны заметили изменения в чеках при покупке сахара.

Рост цен на яйца и плодоовощную продукцию заметили 20% и 18% респондентов соответственно. Еще 15% опрошенных рассказали о подорожании растительного масла, 16% — о росте цен на крупы и макаронные изделия. Только 8% россиян указали на подорожание алкоголя.

Жители страны также отметили увеличение стоимости моющих средств (14%), средств личной гигиены (13%), одежды (23%), электроники и бытовой техники (18%), стройматериалов (22%), лекарств (31%) и бензина (41%).

Опрос проводился 15-17 сентября. В нем приняли участие жители 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ. ФОМ опросил 1500 респондентов.

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