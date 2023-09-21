Экономист рассказал о ценах на бензин после введения ограничений на экспорт Экономист Демидов: после запрета на экспорт бензина в РФ цены на него вырастут

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временный запрет на экспорт бензина вряд ли стабилизирует внутренний рынок в России и приведет к росту цен на нефтепродукты, заявил NEWS.ru эксперт рынка ресурсов Владимир Демидов. Тем не менее он отметил, что такое решение может помочь решить внутренние проблемы в стране.

Я сомневаюсь, что в долгосрочной перспективе временное ограничение на экспорт бензина стабилизирует внутренней рынок России. В ближайшем будущем, чтобы решить внутренние проблемы, это решение может помочь. Однако в итоге мы все равно будем получать растущие цены на нефтепродукты,- сказал Демидов.

По его словам, неплохими являются инициативы по введению большего контроля за компаниями, которые занимаются экспортом бензина и дизеля. С одной стороны, это может помочь в борьбе с дефицитом топлива, с другой стороны, может привести к созданию одного большого «гиганта», который будет диктовать цены всем остальным продавцам. После этого значительно уменьшится количество компаний, которые перерабатывают нефть внутри страны, что снова поднимет цены на бензин в стране. Эксперт добавил, что необходимо существенно ограничить экспорт нефтепродуктов за рубеж, а также изменить налогообложение.

Ранее в России ввели временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива, постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Меры приняты для стабилизации цен на внутреннем рынке. Властями также организован ежедневный мониторинг закупок топлива для аграриев с оперативной корректировкой объемов.