Россиян призвали не беспокоиться из-за приостановки работы Airbnb в РФ

Приостановка работы сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb в России никак не скажется на россиянах, так как собственники просто будут сдавать недвижимость через другие платформы, заявил владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру» Юрий Кузнецов. При этом он предположил, что это никак не повлияет на стоимость жилья, так как в этом вопросе ключевую роль играют общеэкономические факторы, пишет Lenta.ru.

Но к лету, общеизвестно, цены всегда повышаются, поэтому о бронировании действительно лучше позаботиться заранее. Сейчас они ещё на хорошем уровне и выбор жилья большой, — уточнил Кузнецов.

Он считает, что санкции Запада в адрес России могут простимулировать развитие российского туризма. Кузнецов уточнил: сложно прогнозировать дальнейшие события наперёд. Вместе с этим он предположил, что южные аэропорты России откроются, как только напряжённость в отношениях России и Запада пойдёт на спад. При этом, если границы останутся закрытыми, спрос на внутренний туризм может увеличиться, резюмировал Кузнецов.

Ранее гендиректор сервиса аренды жилья Airbnb Брайан Чески объявил о приостановке всей деятельности в России и Белоруссии. Ранее он допускал, что большую часть бизнеса придётся свернуть, поскольку санкции Запада повлияют на способность площадки работать на территории этих двух стран. В первую очередь речь идёт о невозможности производить оплату.