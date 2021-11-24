Россиян предупредили о мошенниках перед «чёрной пятницей»

Чтобы не попасться на уловки мошенников, которые спекулируют на желании россиян сэкономить в период скидок, лучше не переходить по присланным в СМС или по электронной почте ссылкам со скидкой в интернет-магазине, заявил эксперт по информационной безопасности Александр Власов. Его коллега, президент консорциума «Инфорус» Андрей Масалович, уточнил, что все акции и скидки стоит перепроверять на официальном сайте магазина, передаёт «360».

Для получения скидки от настоящего интернет-магазина обычно достаточно телефона и адреса электронной почты. Если же у вас требуют номер банковской карты или домашний адрес, то, скорее всего, это мошенники, — подчеркнул Масалович.

Он добавил, что отличить фишинговый сайт от настоящего можно на регистраторах доменов. Также он обратил внимание на то, что мошеннические сайты часто запрашивают ненужную информацию, к тому же в описаниях товаров и акций могут встречаться орфографические и пунктуационные ошибки.

Его коллега, Александр Власов, посоветовал не переходить по подозрительным ссылкам, а вручную зайти на необходимый сайт и проверить в поиске достоверность информации.

Ранее россиянам рассказали, как бороться с телефонными мошенниками. По словам эксперта по информационной безопасности Ивана Земцова, при малейшем подозрении стоит незамедлительно вешать трубку.