Россиян предупредили об «опасном солнце» в ближайшие дни

https://static.news.ru/photo/0432129e-b9b8-11eb-9f3b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в ряде регионов страны ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения, сообщает ТАСС.

Он отметил , что 21 мая опасным будет солнце в республиках Северного Кавказа и на юге Краснодарского края. Там ультрафиолетовый индекс составит 8 единиц из 12 возможных. При таком значении полуденные часы лучше пережидать внутри помещения.

23 мая ультрафиолетовый индекс 6–7 будет в Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях, весь Северо-Кавказский и Южный федеральные округа — то же, — подчеркнул Вильфанд.

Он добавил, что также высокий индекс ультрафиолетового излучения 23 мая ожидается в Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, на юге Саратовской областей, в Еврейском автономном округе и на юге Хабаровского края. В регионах Горного Алтая индекс опасного излучения достигнет отметки «очень высокий» 23 и 24 мая.

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