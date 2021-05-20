Россиян предупредили об «опасном солнце» в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в ряде регионов страны ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения, сообщает ТАСС.
Он
23 мая ультрафиолетовый индекс 6–7 будет в Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях, весь Северо-Кавказский и Южный федеральные округа — то же, — подчеркнул Вильфанд.
Он добавил, что также высокий индекс ультрафиолетового излучения 23 мая ожидается в Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, на юге Саратовской областей, в Еврейском автономном округе и на юге Хабаровского края. В регионах Горного Алтая индекс опасного излучения достигнет отметки «очень высокий» 23 и 24 мая.
Ранее стало известно, что мощная пылевая буря накрыла Астрахань. Сотрудник местного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) признался, что впервые за долгое время своей работы видит такое природное явление. Согласно прогнозам метеорологов, в городе должен был пройти дождь, но он «выразился в сильной буре».