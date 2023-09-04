Россиян предупредили об опасной погоде Вильфанд: в некоторых регионах ожидается опасная погода с ливнями и градом

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

В Краснодарском крае, на территории от Анапы до Сочи, ожидается опасная погода с ливнями, грозами и градом, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, такая же ситуация будет складываться в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольском крае.

На участке от Анапы до Сочи существует опасность формирования смерчей над морем. <...> Лучше на берег моря не выходить, — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в Новосибирской и Томской областях будет сильный дождь, гроза и понижение температуры. При этом, по словам Вильфанда, в Оренбургской области возможны заморозки до −2 градусов.

3 сентября в Сочи было объявлено штормовое предупреждение из-за ливней, гроз, града и ветра до 25 м/с. МЧС России по Краснодарскому краю предупредило о возможности формирования смерчей над Черным морем.

Вильфанд ранее рассказал об аномальной смене погоды в Якутии. Там, по его словам, скачок температуры превысил 20 градусов за два дня. Еще 30 августа в регионе стояла жара, столбики термометров показывали 29 градусов выше нуля, а к 1 сентября температура опустилась до 0 градусов. Он добавил, что на следующей неделе в Якутии ночные температуры будут держаться около 0 градусов, а дневные не превысят отметку 8–9 градусов выше нуля.