Вильфанд рассказал о 20-градусном температурном скачке в Якутии Вильфанд объяснил, почему в Якутии произошел 20-градусный скачок температуры

Фото: vk.com/vladislav_kuznecov

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru об аномальной смене погоды в Якутии. Там, по его словам, скачок температуры превысил 20 градусов за два дня. Еще 30 августа в регионе стояла жара, столбики термометров показывали 29 градусов выше нуля, а к 1 сентября температура опустилась до 0 градусов.

За двое суток понижение температуры более чем на 20 градусов. В Якутии теперь ночные температуры уже около 0, дневные — не выше 8–9. Там температура ниже нормы, в это время там должна быть чуть более высокая температура. Но на самом деле это не экстремально низкая температура. Но самое главное — какое резкое понижение. От 29 градусов до 0 и мокрого снега, — пояснил Роман Вильфанд.

Он добавил, что на следующей неделе в Якутии ночные температуры будут держаться около 0 градусов, а дневные не превысят отметку 8–9 градусов выше нуля. По словам метеоролога, это максимально возможные значения.

В начале августа метеоролог Александр Ильин прогнозировал аномально холодную погоду в трех регионах России — на Камчатке, Чукотке и в Якутии. Там до 6 августа держалась по-осеннему холодная погода. На большей части Якутии, например, днем фиксировали от 8 до 15 градусов тепла.