Жара, дожди и аномалии: какая погода будет в России с 31 июля до 6 августа Синоптики рассказали NEWS.ru о погоде на будущей неделе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Погода в начале августа на территории России будет разнообразной. В одних регионах не обойдется без осадков, в других ожидается жара и аномалии. Метеорологи рассказали NEWS.ru, какая погода будет в России с 31 июля по 6 августа.

Какая погода будет в Москве с 31 июля по 6 августа

В понедельник, 31 июля, в Москве дождя не предвидится. Осадки в столице начнутся во вторник, рассказал NEWS.ru метеоролог Александр Ильин.

«В последующие дни будут идти кратковременные осадки. При этом температуры останутся достаточно высокими. Воздух в понедельник прогреется от 23 до 24 градусов тепла. Во вторник температура на пару градусов станет ниже, а в среду будет в районе 27 градусов. Со вторника до конца среды в Москве могут пройти наиболее интенсивные осадки», — отметил он.

По словам синоптика, всю следующую рабочую неделю в Москве дневная температура составит 22–27 градусов тепла.

«В четверг осадки снова начнут ослабевать. К пятнице может быть до 27 градусов тепла, дождя в этот день не будет. В субботу температура будет от 17 до 23 градусов тепла. В воскресенье, 6 августа, придет теплая волна с юго-запада и температура поднимется. Дождя в воскресенье не ожидается», — рассказал Ильин.

Метеоролог добавил, что в первой декаде августа температура в Москве может подняться от 28 до 29 градусов тепла. Однако точный день синоптик назвать затруднился.

Синоптика Александра Шувалова дал несколько другой прогноз. По его словам, погода без осадков продолжится до середины недели.

«Вся следующая неделя в столице будет теплой. Первые два дня в начале недели будут без осадков. Остальное время будут идти дожди с грозами. Это все усилие высотно-фронтальной зоны, которая формирует облачные циклоны. Циклон придет в Москву и Московскую область с юго-запада», — подтвердил метеоролог.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В каком регионе России будет жаркая погода

Жарче всего 31 июля будет на юге европейской территории России, рассказал NEWS.ru метеоролог Александр Ильин. По его словам, на Урале, на севере европейской части страны температура составит от 25 до 30 градусов тепла.

«На Урале существенных изменений в погоде происходить не будет. В этом регионе будет жаркая погода с превышением климатической нормы от одного до пяти градусов», — отметил он.

Синоптик подчеркнул, что жаркая погода будет не только на Урале, но и в Сибири. По его словам, там сохранится «настоящая летняя погода».

В начале следующей недели температура в северных регионах превысит климатическую норму. Местами на юге Сибири воздух будет прогреваться до 30 градусов тепла. Достаточно высокие температуры будут наблюдаться даже в центральных и северных районах Сибири — от 23 до 27 градусов тепла. «В течение следующей недели такая температура будет характерной для этого региона», — сказал он.

По словам Ильина, в южных районах Бурятии, Забайкальском крае, Амурской области, частично в Хабаровском крае и в Приморье температуры будут, как и на уходящей неделе, достаточно высокими.

«Иногда они даже превысят климатическую норму на 2–4 градуса. Погода в этих регионах на следующей неделе будет от 22 до 27 градусов тепла. Местами температура может приближаться к плюс 30 градусам», — рассказал синоптик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где на следующей неделе будет умеренная погода

Умеренно теплая погода будет на восточных островах и полуостровах, а погода в континентальных южных районах Дальневосточного региона, то есть от Байкала до Хабаровского края, будет иметь волновой характер температур, отметил Ильин в разговоре с NEWS.ru.

«Температура в этих районах будет от 18 до 20 градусов тепла», — уточнил синоптик.

По его словам, на европейской территории России также будет сохраняться тепло.

«Температура будет от плюс 21 до 24 градусов. Теплее всего будет в Поволжье, где воздух будет прогреваться от 25 до 30 градусов тепла», — отметил он.

Метеоролог добавил, что в Смоленске, Москве, Владимире будет теплее обычного: «Выше климатической нормы где-то на полтора-два градуса, температура будет от 23 до 26 градусов тепла».

В каких регионах России похолодает

В начале следующей недели по-осеннему холодно будет на Камчатке, Чукотке и в Якутии, рассказал Александр Ильин. По его словам, в якутском правобережье Лены, рядом с рекой, температура воздуха будет выше — от 25 градусов тепла.

«В большей части Якутии будет достаточно низкие температуры — от 8 до 15 градусов тепла. На юге Якутии будет потеплее — от 20 до 25 градусов тепла», — пояснил он.

Ильин отметил, что достаточно холодная, даже «аномальная» погода ожидает жителей Чукотки.

В каких регионах России будет дождливо

В центральной полосе дожди уже с выходных пойдут на убыль, отмечает Ильин. Но, по его словам, совсем без осадков не обойдется.

«На европейской территории России следующая неделя будет умеренно тёплой с кратковременными дождями. Каких-то катаклизмов ждать не стоит. В плане температур будет ровная погода, а дожди, я бы так сказал, будут к месту и совсем не навредят», — пояснил он.

В Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале он прогнозирует небольшое количество осадков.

«Осадки в виде дождя могут идти только на Северном Урале. Достаточно дождливо будет на севере Чукотки. Отдельные очаги дождя возможны в Забайкальском крае, Амурской области, но преобладать в этих регионах на следующей неделе будет все же сухая погода», — отметил синоптик.

Ильин рассказал, «достаточно дождливая погода» будет на Камчатке, Сахалине и Курильских островах.

Кому грозит северный циклон

У Санкт-Петербурга мало шансов на хорошую погоду на следующей неделе, отметил в беседе с NEWS.ru метеоролог Александр Шувалов.

Он спрогнозировал, что теплое воскресенье сменится более прохладной погодой уже в понедельник, 31 августа. Причиной этого станет циклон с Северного моря, который принесет ежедневные дожди. Температура воздуха будет держаться в районе 20 градусов тепла.

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