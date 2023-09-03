В Сочи объявлено штормовое предупреждение МЧС предупредило жителей Сочи о ливнях, граде и шквалистом ветре до 4 сентября

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

В Сочи объявлено штормовое предупреждение на 3–4 сентября из-за ливней, гроз, града и ветра до 25 м/с, сообщается на сайте управления МЧС России по Краснодарскому краю. Ведомство также предупредило о возможности формирования смерчей над Черным морем.

До конца суток 3 сентября, а также в течение суток 4 сентября на территории города Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20–25 м/с, — предупредило министерство.

МЧС также отметило, что на реках возможен подъем уровня воды, высок риск схода селевых потоков. Ведомство порекомендовало жителям остаться дома, а в случае выхода на улицу использовать непромокаемую одежду и обувь, приготовить и взять с собой документы, ценные и необходимые вещи.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об аномальной смене погоды в Якутии. Там, по его словам, скачок температуры превысил 20 градусов за два дня. Еще 30 августа в регионе стояла жара, столбики термометров показывали 29 градусов выше нуля, а к 1 сентября температура опустилась до 0 градусов. Он добавил, что на следующей неделе в Якутии ночные температуры будут держаться около 0 градусов, а дневные не превысят отметку 8–9 градусов выше нуля.