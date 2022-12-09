Россиян предупредили об активизации мошенников перед Новым годом Эксперт по безопасности Лифшиц предупредил о возросшей активности мошенников перед Новым годом

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Активность мошенников всегда вырастает в преддверии праздников или во время волнений в обществе, поэтому россиянам стоит быть внимательнее перед Новым годом, рассказал Lenta.ru эксперт по кибербезопасности Евгений Лифшиц. Он посоветовал быть осторожнее с массовыми рассылками и звонками от незнакомцев. Также специалист предупредил о распространении фишинговых сайтов, на которых можно купить билеты на праздничные представления и детские утренники.

Любой значимый инфоповод или какое-либо массовое событие активизируют мошенников. В первую очередь, их деятельность провоцируют инфоповоды, создаваемые СМИ, информационные потоки в интернете, вызывающие большой интерес и отклик общества. Ну и, конечно, исторически у нас так сложилось, что с любым праздником, будь то 23 февраля или 8 марта, активность мошенников увеличивается. Тем более это справедливо для Нового года, — заметил Лифшиц.

Эксперт предупредил, что россиянам перед Новым годом часто приходят массовые рассылки со спецпредложениями от платформ, которые на самом деле являются подделками. По словам Лифшица, важно не обращать внимание на предложения из рассылок с подозрительно низкими ценами.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев ранее рассказал, что телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян, связанную со «службой безопасности банка». Он отметил, что новая уловка буквально «отключает» критическое мышление даже у самых искушенных и бдительных граждан. По словам юриста, злоумышленники представляются сотрудниками банка и сообщают об оформлении кредита на имя жертвы, после чего присылают ей изображение заполненного заявления с персональными данными и поддельной подписью.