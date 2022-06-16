Магнитная буря на два дня накроет Землю

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Астрономы SpaceWeather рассказали о мощнейшей солнечной вспышке, которая произошла 15 июня. В связи с этим на планету обрушилась сильная магнитная буря, рассказывает DailyMail.

Как отмечают специалисты, взрыв солнечного пятна произошел еще в понедельник, 13 июня, после чего на Землю стала надвигаться солнечная вспышка. Корональные выбросы массы достигли поверхности планеты 15 июня, в результате чего в ряде регионов произошли временные отключения радиосвязи — в Японии и странах Юго-Восточной Азии.

Когда корональные выбросы массы сталкиваются с магнитным полем Земли, наше магнитное поле вибрирует. Вместе земля и линии электропередачи образуют электрическую цепь; если в электросеть поступает слишком большой ток, это может привести к отключению электроэнергии, — рассказали в SpaceWeather.

Кроме этого, метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение здоровья из-за распространения магнитной бури. Среди основных симптомов — головные боли, головокружения, обострение хронических недугов.

По словам метеорологов, особенно сильные последствия люди испытают 15 и 16 июня, после чего воздействие магнитной бури ослабнет, а к концу недели и вовсе пройдет.

Ранее терапевт Ольга Исаева рассказала, что делать в случае теплового удара. По ее словам, пострадавшему нужно перебраться в тень, сесть и по возможности задрать ноги вверх.