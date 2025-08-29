День знаний — 2025
29 августа 2025 в 11:26

Россиян предупредили о последствиях сорванных цветов с соседской клумбы

Эксперт по ЖКХ Бондарь: за сорванные цветы с соседской клумбы может грозить срок

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

За срыв цветов с соседской клумбы может грозить уголовное наказание вплоть до двух лет лишения свободы, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, данное действие подпадает под статью 158 УК РФ (кража).

Подходит 1 сентября, некоторые думают: «Сорву-ка пару цветочков для букета, ничего страшного». На самом деле это может быть порчей имущества, и за это положена ответственность. Совсем нехороший вариант — когда стоимость похищенных цветов превышает 2,5 тысячи рублей. В этом случае могут привлечь по статье 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Наказание — вплоть до двух лет лишения свободы, — сказал Бондарь.

Он отметил, что срыв нескольких цветков с клумбы у дороги или в парке наказывается по административной статье за мелкое хищение чужого имущества. По словам Бондаря, наказание предусматривает штраф, который может достигать пятикратной стоимости похищенного, но не менее тысячи рублей. При этом, уточнил эксперт, в некоторых случаях возможен арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.

Если цветы сорваны не с городской клумбы, а во дворе дома, это уже общее имущество жильцов. Тут помимо штрафа могут потребовать возместить ущерб — стоимость растений и работы по их высадке, — добавил Бондарь.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что сэкономить на букетах для учителей к 1 Сентября поможет покупка цветов на специализированных базах. При этом, по его словам, важно внимательно проверять качество букетов.

Виктория Молчанова
Наталья Наволоцкая
