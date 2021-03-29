Россиян предупредили о подорожании молока на 15%

https://static.news.ru/photo/0bbfc1c8-415a-11ea-96e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: MANUEL GEISSER/imago-images.de/Global Look Press

В России могут поднять цены на молоко на 10–15% из-за нового экологического сбора. Дело в том, что 1 января следующего года будет введён закон, требующий от производителей утилизировать всю упаковку.

Тем, кто откажется это делать, придётся платить двойной экосбор, сообщила газета «Известия». Бизнес просит кабмин пересмотреть решение, письмо направлено Михаилу Мишустину от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Предприниматели отмечают, что ни в одной стране мира нет таких жёстких регулятивных мер. При этом вице-премьер Виктория Абрамченко напомнила, что сейчас за утилизацию упаковки платят граждане РФ.

Бизнесмены предупредили, что требования по экосбору обернутся резким ростом цен на молоко, потому что государственная поддержка на повышение продуктивности полностью уйдёт на оплату утилизации упаковки.

Экологический сбор по действующей ставке составляет около 1,4% от себестоимости 1 л молока и 3,5% — при повышенной с 2022 года, — сказано в письме РСПП.

Эксперты тоже считают, что экосбор приведёт к повышению цен, потому что «базовые продукты молочной отрасли уже сегодня идут с минимальной маржей производителя». Финальная цена в итоге поднимется на 5–9%, считают аналитики.

Продукты продолжают дорожать на прилавках российских магазинов. Лидером остаётся мясо кур, стоимость которого только за первую неделю марта выросла на 1,7%. В некоторых регионах прирост на курятину достиг 5,4%. Также, по данным Росстата, за первую неделю марта вновь подорожали яйца, подсолнечное масло и сахар, писал NEWS.ru.