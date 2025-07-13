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13 июля 2025 в 19:31

Без лактозы и сахара: готовим банановое молоко для полезного питания

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это банановое молоко без лактозы — идеальный напиток для тех, кто ищет полезную альтернативу обычному молоку. Всего два ингредиента и блендер — и у вас готов нежный, сладкий напиток без добавления сахара. Он отлично подходит для завтрака, перекуса или полезного десерта.

Ингредиенты:

  • вода — 250 мл;
  • банан — 1 шт. (спелый).

Приготовление:

  1. Очистите банан и нарежьте его кусочками.
  2. Добавьте банан и воду в блендер.
  3. Взбивайте до получения однородной массы.
  4. По желанию можно добавить щепотку корицы или ванилина.

Подавайте напиток охлажденным. Он отлично сочетается с овсянкой, мюсли или просто как самостоятельный перекус.

Ранее сообщалось о рецепте чая, который взбодрит даже лучше, чем кофе. Этот напиток станет вашим спасением в напряженные дни.

еда
напитки
бананы
молоко
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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