Без лактозы и сахара: готовим банановое молоко для полезного питания

Это банановое молоко без лактозы — идеальный напиток для тех, кто ищет полезную альтернативу обычному молоку. Всего два ингредиента и блендер — и у вас готов нежный, сладкий напиток без добавления сахара. Он отлично подходит для завтрака, перекуса или полезного десерта.
Ингредиенты:
- вода — 250 мл;
- банан — 1 шт. (спелый).
Приготовление:
- Очистите банан и нарежьте его кусочками.
- Добавьте банан и воду в блендер.
- Взбивайте до получения однородной массы.
- По желанию можно добавить щепотку корицы или ванилина.
Подавайте напиток охлажденным. Он отлично сочетается с овсянкой, мюсли или просто как самостоятельный перекус.
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