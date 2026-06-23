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23 июня 2026 в 06:32

Минута в блендере — и у тебя на столе концентрат витаминов. Лучший ягодный коктейль лета

Фото: D-NEWS.ru
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Я обожаю плотные смузи, но летом хочется легкости. Этот коктейль — идеальный баланс: сладость меда, кислинка ягод и свежесть сока.

Ингредиенты

Яблоко — 300 г, яблочный сок — 200 мл, малина — 150 г, черника — 150 г, клубника — 150 г, мед — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала я тщательно мою всю ягоду — малину, чернику и клубнику — и даю ей обсохнуть на полотенце. Чищу клубнику от хвостиков, а у малины, если попадаются, убираю плодоножки. Яблоко режу на четвертинки, вырезаю сердцевину и нарезаю мякоть крупными кубиками, шкурку не снимаю, чтобы цвет был насыщеннее.

Кидаю все в чашу блендера, добавляю две ложки меда и пробиваю до однородного пюре. Вливаю холодный яблочный сок, еще раз пробиваю пару секунд, и готово. Разливаю по стаканам и сверху кидаю пару целых ягодок для красоты.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Вкус — чистый ягодный взрыв без тяжести. Удивило, что даже без сахара сладость от яблока перекрывает кислинку смородины. Хранить не советую — лучше выпить сразу.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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