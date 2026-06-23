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23 июня 2026 в 09:21

Искал, чем украсить мороженое, а нашел домашние чипсы без капли масла и сахара

Фото: D-NEWS.ru
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Честно, я думал, что сушка бананов — это долго и нудно. Но 40 минут в аэрогриле — и у меня тарелка идеальных чипсов, которые хрустят громче магазинных.

Ингредиенты

Банан — 2 шт., лимонный сок — 1 ст. л., корица — по вкусу, сахарная пудра — по вкусу.

Как готовлю

Сначала беру только плотные, чуть зеленоватые бананы — мягкие и перезрелые дадут слишком много влаги, и чипсы не захрустят. Нарезаю их тонкими кружочками, по 2–3 мм, чем тоньше, тем лучше. Сбрызгиваю лимонным соком, чтобы они не потемнели, и посыпаю корицей с сахарной пудрой по настроению.

Самое главное — выкладываю кружки на решетку в один слой, чтобы они не касались друг друга, иначе слипнутся в один банановый блин. Отправляю в разогретый до 160–170°С аэрогриль на 30–40 минут, один раз переворачиваю в середине. Готовые чипсы снимаю с решетки и даю полностью остыть — именно на воздухе они становятся теми самыми хрустящими, за что я их и люблю.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Бананы превратились в тонкие, карамельные кружочки — сладкие ровно настолько, чтобы не захотелось добавлять сахар. Мой лайфхак: посыпьте их корицей до готовности — аромат будет как из кондитерской.

Проверено редакцией
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