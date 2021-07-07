Россиян предупредили о подорожании молока из-за жары

Аномальная жара и частичная засуха в некоторых регионах России привели к тому, что заготовки кормов для животных снизились на 15%. Минсельхоз решил перераспределять сырьё между субъектами, чтобы отрегулировать цены на сырьё, пишет «Коммерсант» со ссылкой на информацию заседания оперштаба в ведомстве.

Директор департамента животноводства и племенного дела Дмитрий Бутусов заявил, что к 5 июля было заготовлено 4,64 млн тонн кормов, значительно меньше, чем годом ранее. При этом объём переходящих остатков — всего 5,4 млн тонн, то есть около 15–17% от годового потребления. Для обеспечения животных на год необходимо около 31 млн тонн.

Другие эксперты тоже подтверждают, что есть сложности в заготовлении кормов. Они уверены, что при перераспределении кормов между регионами будет увеличено плечо доставки, а это приведёт к дополнительному удорожанию грубых и сочных кормов и отразится на итоговой стоимости молока.

Производители жалуются на низкую рентабельность, фермеры грешат на непогоду и отсутствие рабочей силы, а государство ссылается на глобальный рост цен на продовольствие. Какими бы ни были истинные причины инфляции, россиянам придётся и дальше «держать кошельки шире». NEWS.ru ранее опросил экспертов и составил список продуктов и товаров, цены на которые к осени, скорее всего, изменятся, и, увы, не в лучшую сторону.