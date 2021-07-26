Бронирование жилья через сайты может быть опасным. Об этом заявил начальник отдела по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов в эфире радио Sputnik.

По его словам, злoумышленники, выдающие себя за собственников гостиниц, квартир и апартаментов, используют для своих афер специализированные сайты, через которые путешественники брoнируют проживание. При этом мошенники связываются с пoльзователями онлайн-сервисов и заявляют о якобы существующей ошибке на данном интeрнет-ресурсе и просят их произвести оплату жилья через альтернативные платёжные формы.

Распознать такие предложения просто: у них нестандартная форма для ввода платёжных реквизитов и небольшое количество отзывов об объекте, сообщил он радиостанции.

В крупных гостиницах такое редко встречается, а в частном фонде супервыгодные предложения, о которых нет отзывов, — это риск, — заявил Сизов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что наказание за телефонное мошенничество и мошенничество с использованием Интернета нужно ужесточить. По мнению политика, пять лет лишения свободы недостаточно. Володин рассказал, что только в 2020 году аферисты похитили почти 150 млрд рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом Ставропольского края.