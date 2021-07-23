Володин призвал ужесточить уголовное наказание за телефонное мошенничество

Пять лет лишения свободы за телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета — недостаточное наказание. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Володин отметил, что только в прошлом году аферисты и онлайн-мошенники похитили почти 150 млрд рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом Ставропольского края.

При этом, несмотря на то, что суды назначают до 5 лет лишения свободы за подобные деяния, принятых мер недостаточно. Личные сведения граждан по-прежнему попадают преступникам из-за утечек баз данных, недобросовестных операторов, халатности или злого умысла сотрудников, имеющих к ним доступ.

Правильно в этой связи в статью 159 УК РФ внести изменения, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета в отдельный, более тяжёлый состав. Нести ответственность должен каждый причастный к преступной схеме. Сегодня этого нет, — написал он.

Ранее были названы схемы мошенничества в мессенджерах. Мошенники чаще всего в мессенджерах используют мгновенные сообщения и для обмана присылают поддельные ссылки на оплату товара на сайты по отъёму информации или фейковые конкурсы и розыгрыши.