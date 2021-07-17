Названы схемы мошенничества в мессенджерах

Мошенники чаще всего в мессенджерах используют мгновенные сообщения и для обмана присылают поддельные ссылки на оплату товара, на сайты по отъёму информации или фейковые конкурсы и розыгрыши, пишут «Известия»

Аферисты чаще всего звонят под видом банковских сотрудников, присылают ссылки на поддельные сайты, выманивают информацию через переписку. Предложения злоумышленников выглядят привлекательными и заманчивыми, однако переход по этим ссылкам приводит к потере личной информации и краже данных, которая зачастую приводит уже к утрате денег.

При этом распознать «завлекаловку» мошенников можно. Зачастую они отправляют сообщения, которые говорят о взломе аккаунта в соцсети или о наличии на каком-то сайте личных фотографий. Также нередки сообщения о необходимости установки антивируса для защиты личных данных. Во всех случаях предлагается перейти по ссылке.

Самое простое, что может сделать человек, чтобы избежать потери данных и не стать жертвой мошенников, так это не переходить по неизвестным ссылкам. Если же человек попался на удочку аферистов, то вернуть украденные деньги будет очень сложно. Банк может отказать в обратном переводе. Если это произошло, то следует обращаться с заявлением в полицию и в суд для оспаривания отказа банка, отметил партнёр юридической компании Lion Lex Илья Сергунин.

Несмотря на то, что ежемесячно блокируются тысячи аккаунтов мошенников, меньше их не становится, как и их жертв, отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что мошенники научились узнавать остатки на счетах в банках. Уязвимость голосового помощника банков приведёт к тому, что мошенники могут узнать номера карт и остаток средств на них. При этом злоумышленники могут использовать полученные данные при убеждении жертвы в переводе средств на чужой счёт.