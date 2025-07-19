Россиян предупредили о новой схеме обмана со сменой кода домофона Сенатор Шейкин: россиян начали обманывать под видом смены кода домофона

Мошенники придумали новую схему обмана граждан со сменой кода домофона, предупредил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. По его словам, которые приводит ТАСС, они представляются сотрудниками обслуживающей организации. Таким образом злоумышленники пытаются получить доступ к деньгам граждан.

Преступники вывели новую тактику: под видом замены кода домофона они устанавливают на устройство жертвы вредоносное приложение и убеждают перевести сбережения на «безопасные» счета, — объяснил Шейкин.

Он добавил, что мошенники убеждают граждан продиктовать код из СМС, чтобы «подтвердить личность». В случае, если жертва не верит и кладет трубку, преступники звонят снова, выдавая себя уже за сотрудников полиции и предлагая собеседникам установить «защитное» банковское приложение.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что технология блокировки спама поможет защититься от телефонных мошенников. Он отметил, что ежедневно миллионы людей становятся жертвами фишинга, теряя доступ к своим финансам и личным данным.