Телефонные мошенники воспользовались ситуацией с повышением ключевой ставки в России и стали предлагать жертвам большой процент по вкладам при переводе средств, сообщили РБК в банке ВТБ. По его информации, аферисты предлагают россиянам перевести деньги на «безопасный счет», на который будет поступать «кешбэк с накоплений».
В ВТБ пояснили, что мошенники звонят своим жертвам с неизвестных номеров и представляются сотрудниками сервиса «Госуслуги». Они предлагают разместить деньги на своих счетах, обещая щедрый кешбэк в связи с повышением ключевой ставки в России. После этого они якобы соединяют жертву с сотрудником Центробанка, который и рассказывает о нововведениях.
В процессе общения клиента просят сообщить коды из СМС-сообщений, логины или пароли для входа в учетную запись банковского приложения. Получив доступ к деньгам жертвы, аферисты выводят их и исчезают.
Россельхозбанк не фиксировал подобных схем, другие крупные банки журналистам не ответили.
Ранее россиянам рассказали о новой мошеннической схеме в мессенджере Telegram. По словам экспертов, злоумышленники стали выманивать деньги у пользователей под видом обмена валюты. При этом используемые мошенниками инструменты позволяют им также получать личные данные граждан.