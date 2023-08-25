Россиян предупредили о новой схеме мошенников с повышением ключевой ставки ВТБ: мошенники стали предлагать россиянам большой процент по вкладам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефонные мошенники воспользовались ситуацией с повышением ключевой ставки в России и стали предлагать жертвам большой процент по вкладам при переводе средств, сообщили РБК в банке ВТБ. По его информации, аферисты предлагают россиянам перевести деньги на «безопасный счет», на который будет поступать «кешбэк с накоплений».

В ВТБ пояснили, что мошенники звонят своим жертвам с неизвестных номеров и представляются сотрудниками сервиса «Госуслуги». Они предлагают разместить деньги на своих счетах, обещая щедрый кешбэк в связи с повышением ключевой ставки в России. После этого они якобы соединяют жертву с сотрудником Центробанка, который и рассказывает о нововведениях.

В процессе общения клиента просят сообщить коды из СМС-сообщений, логины или пароли для входа в учетную запись банковского приложения. Получив доступ к деньгам жертвы, аферисты выводят их и исчезают.

Россельхозбанк не фиксировал подобных схем, другие крупные банки журналистам не ответили.

Ранее россиянам рассказали о новой мошеннической схеме в мессенджере Telegram. По словам экспертов, злоумышленники стали выманивать деньги у пользователей под видом обмена валюты. При этом используемые мошенниками инструменты позволяют им также получать личные данные граждан.