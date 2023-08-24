Стало известно о новой мошеннической схеме в Telegram Kaspersky: мошенники в Telegram стали маскироваться под сервисы обмена валюты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новая мошенническая схема появилась в мессенджере Telegram, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Лаборатории Касперского». По словам экспертов, злоумышленники стали выманивать деньги у пользователей под видом обмена валюты. При этом используемые мошенниками инструменты позволяют им также получать личные данные граждан.

Злоумышленники выманивают деньги под видом обмена валюты в Telegram-боте. <...> мимикрируют под сервис для онлайн-обмена валюты. Таким образом, мошенники пытаются украсть у русскоязычных пользователей деньги, вместе с тем выманивая личную и финансовую информацию, — рассказали эксперты «Лаборатории».

По словам специалистов, мошенники создали ресурс, на котором пользователям предлагается обменять валюту и криптовалюту. Эти процедуры также позволяют злоумышленникам получить доступ не только к финансам, но и к приватной информации жертв.

Эксперты отмечают, что в последнее время Telegram-боты стали все чаще использоваться для реализации преступных схем. Это связано с тем, что не все понимают, как работают подобные сервисы, при том что создать бота может практически любой, полагают в «Лаборатории Касперского».

Ранее сообщалось, что количество фишинговых ресурсов в мессенджере Telegram на русском языке в первом полугодии 2023 года выросло в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего мошенники подделывали онлайн-кинотеатры и музыкальные сервисы.