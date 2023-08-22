Стало известно о росте русскоязычных фейковых ресурсов в Telegram Число фейковых ресурсов в Telegram на русском языке выросло в пять раз

Фото: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество фишинговых ресурсов в мессенджере Telegram на русском языке в первом полугодии 2023 года выросло в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу работающей в сфере кибербезопасности российской компании Angara Security. По ее данным, чаще всего мошенники подделывали онлайн-кинотеатры и музыкальные сервисы.

Около 5 тыс. фишинговых Telegram-ресурсов было зарегистрировано в первом полугодии 2023 года, что в пять раз больше, чем в прошлом году, — цитирует агентство пресс-службу Angara Security.

Эксперты указали на рост количества фишинговых доменов, имитирующих российские онлайн-кинотеатры и музыкальные сервисы, на 10% и 15% соответственно. Отмечается, что наиболее популярны у мошенников ресурсы kinopoisk.ru и ivi.ru. Среди музыкальных сервисов лидирует «VK Музыка». Также специалисты сообщили об уменьшении на 20% объема мошеннических сайтов в сегменте цифровых сервисов электронных и аудиокниг. Это связано с тем, что основным каналом для распространения книг стали Telegram-каналы.

Ранее сообщалось, что на компанию Telegram Messenger Inc. составлен протокол за неисполнение вовремя законодательства о защите прав субъектов персональных данных, об уточнении персональных данных, их блокировании или уничтожении. В судебном участке мирового судьи № 422 Таганского района Москвы уточнили, что дата рассмотрения дела еще не известна.