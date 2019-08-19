Российские банки заочно признали факт утечки личных данных клиентов и пытаются минимизировать последствия произошедшего, рассылая клиентам сообщения с предупреждением о новых способах мошенничества.
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По словам руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, благодаря информированию со стороны кредитных организаций, россияне стали более бдительными, а мошенникам приходится придумывать новые способы для повышения доверия.
Ранее News.ru писал о том, что телефонные мошенники в России перешли на новый вариант обмана владельцев банковских карт. Они не просят сообщить каких-то данных о карте, но интересуются списком устройств, имеющих доступ к личному кабинету. При этом будущей жертве жулики звонят, представляясь сотрудниками банка, которые только что предотвратили перевод денег не в домашнем регионе пользователя. Их целью является выяснение операционной системы, которой пользуется жертва, и предложение ей установить приложение для удаленного доступа. Ключевым моментом в диалоге является сверка операционной системы Android и IOS.