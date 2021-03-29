Россиян могут обязать регистрировать домашних животных

https://static.news.ru/photo/a9168b2a-90a3-11eb-9c63-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заксобрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации и учёте домашних животных. Документ доступен в официальной электронной базе нижней палаты парламента.

Изменения предлагается внести в закон «Об ответственном обращении с животными» и ряд других законов. Авторы инициативы отмечают, что увеличение числа бездомных животных происходит из-за того, что владельцы либо теряют своих питомцев, либо же специально выбрасывают на улицу. В связи с таким положением дел в закон предлагается внести изменения, которые обяжут хозяев животных обязательно регистрировать своих любимцев.

По словам авторов инициативы, это «позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам, а также будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами».

Также предлагается прописать в законе полномочия федерального органа исполнительной власти по определению единых на территории РФ правил содержания домашних животных (собак и кошек). Кроме того, изменятся нормы обращения с бездомными животными, которых на данный момент отлавливают, вакцинируют, стерилизуют и возвращают на прежнее место.

По словам авторов законопроекта, нередко такие бродячие животные несут угрозу жизни и здоровью граждан. Поэтому животных запрещается выпускать в общественных и социально значимых местах - на детских площадках, в детсадах, школах и медицинских организациях.

Ранее NEWS.ru писал, что законодательное собрание Ленинградской области предложило разрешить размещать приюты для животных в нежилых помещениях внутри зданий. Соответствующий законопроект уже внесён в Государственную думу.