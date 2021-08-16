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Кирилл Семёнов
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Россия с 27 августа снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию.
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В Ленинградской области найдены в лесу обгоревшие тела женщины и маленького ребёнка. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, сообщается на сайте регионального управления СКР.
Тела были обнаружены ночью 15 августа в районе 63 километра железной дороги Санкт-Петербург — Выборг. На место прибыли сотрудники полиции, следователи и криминалисты. Устанавливаются личности погибших, причины и обстоятельства преступления....
Россия снимет ограничения на полёты в ещё три страны