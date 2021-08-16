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Россия снимет ограничения на полёты в ещё три страны

11:41, 16 августа 2021
Россия снимет ограничения на полёты в ещё три страны Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Россия с 27 августа снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию.

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