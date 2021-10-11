Россия приостановила ввоз ряда продуктов из Китая

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в центре Европейской России ночные температуры вырастут с отрицательных значений до положительных 4–7 градусов. Причиной тому 12 октября станет влияние ложбины низкого давления, отметил учёный в беседе с РИА Новости.

Значительных осадков не ожидается, в среду начинается небольшой дождь. Будет облачность, мрачноватость. Температура понизится до 6–10 градусов днём, но зато повысятся ночные температуры заметно. Они будут от 4 до 7...