Россия приостановила ввоз ряда продуктов из Китая

Ввоз в Россию ряда продуктов из Китая приостановили после того, как там выявили запрещённые компоненты. В частности, речь идёт о кукурузной сублимированной лапше, чипсах и вермишели. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Во всех этих продуктах обнаружили ДНК генетически модифицированных кукурузы и сои в количестве более 0,9%. Также в список попали яйца с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой-сюрпризом внутри. Уточняется, что содержание запрещённых компонентов в некоторых образцах превышает норму в пять раз. Кроме того, на продуктах отсутствует маркировка о содержании генетически модифицированных компонентов.
С 11.10.2021 до особого распоряжения приостанавливается ввоз указанной пищевой продукции на территорию РФ, — говорится в сообщении.
На текущий момент ситуация находится на особом контроле ведомства.
Ранее сообщалось, что усиление контроля за ввозом пищевой продукции из Китая со стороны Роспотребнадзора грозит перебоями с производством сока. У компаний уже возникли проблемы с ввозом яблочного концентрата и замороженных фруктов, которые требуют особых условий хранения и портятся при задержках.