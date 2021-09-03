Россия отменила самоизоляцию для прибывающих из Великобритании
Сергей Князев
Сергей Князев
15:25, 03 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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С 4 сентября отменяется обязательная изоляция для приезжающих в Россию из Великобритании и Северной Ирландии. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Новый документ отменяет постановление от 21 декабря 2020 года об обязательной двухнедельной самоизоляции всех прибывающих в Россию из Великобритании, за исключением членов экипажей авиалайнеров. Тогда же было принято решение о приостановке авиасообщения с Великобританией, полёты возобновились 2 июня в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.
Ранее Белоруссия решила отменить необходимость самоизоляции для тех, кто въезжает в страну с сертификатом о вакцинации от коронавируса. Отмечается, что курс вакцинации должен быть завершён не менее чем за месяц и не более чем за 12 месяцев до даты пересечения государственной границы Белоруссии.