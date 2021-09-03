Россия отменила самоизоляцию для прибывающих из Великобритании

С 4 сентября отменяется обязательная изоляция для приезжающих в Россию из Великобритании и Северной Ирландии. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Новый документ отменяет постановление от 21 декабря 2020 года об обязательной двухнедельной самоизоляции всех прибывающих в Россию из Великобритании, за исключением членов экипажей авиалайнеров. Тогда же было принято решение о приостановке авиасообщения с Великобританией, полёты возобновились 2 июня в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.