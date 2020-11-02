Россия и Турция готовятся сократить авиасообщение

https://static.news.ru/photo/d302fe66-1d01-11eb-9158-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия и Турция обсуждают возможность сокращения авиарейсов между странами. Интенсивность авиасообщения будет снижена в связи с завершением туристического сезона.

Изучается вопрос на взаимной основе о снижении интенсивности полетов. В первую очередь, это может затронуть чартерное авиасообщение, — рассказал «Интерфаксу» источник в одной авиакомпаний Турции.

Он подчеркнул, что причины «исключительно экономические». Зимой поток туристов снижается, спрос на перевозки падает.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, примерно 90% россиян, заразившихся коронавирусом на отдыхе, приехали з Турции. На заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 она предложила обсудить меры в связи с массовым возвращением из-за рубежа заболевших соотечественников.

В России за последние сутки выявлено 18,2 тысячи случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в стране заразились более 1,6 млн человек. По уровню заболеваемости в мире РФ находится на четвёртом месте. В первую тройку входят США, Индия и Бразилия.