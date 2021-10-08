«Россия должна гордиться»: Красовский о Нобелевской премии мира Муратову

Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов является одним из самых профессиональных журналистов в нашей стране, который сделал огромное количество добрых дел. Именно поэтому Нобелевская премия мира вручается лично ему, а не коллективу «Новой газеты». Об этом NEWS.ru заявил руководитель русскоязычной дирекции международного телеканала RT Антон Красовский.

Лично Муратов, поэтому премия вручается лично ему, а не коллективу «Новой газеты», сделал огромное количество добрых дел, которые, я не знаю, можно ли связывать с вкладом в мир, но точно послужат его вкладом в вечную жизнь. И я поздравляю, я восхищён, я считаю, что он этого достоин, — сказал журналист.

Он подчеркнул, что не разделяет точку зрения Муратова на происходящие в стране процессы,кроме того, главред «Новой газеты» не является его другом. Красовский пояснил, что просто рад, что «русский человек, профессионал и глубокоуважаемый человек» получил Нобелевскую премию мира.

Я считаю, кто бы это не был, Россия должна гордиться этим фактом. Дмитрий является моим оппонентом, но это не значит, что Дмитрий является моим врагом. Я считаю, что он один из самых профессиональных, самых уважаемых и самых достойных журналистов в нашей стране, — сказал Красовский.

Лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и американо-филиппинская журналистка Мария Ресса.

Муратов стал третьим россиянином после правозащитника Андрея Сахарова и экс-президента СССР Михаила Горбачёва, получившим эту награду.

Спецкор «Новой газеты» Елена Милашина назвала решение Нобелевского комитета справедливой и адекватной оценкой, поскольку на счету журналиста «огромное количество спасённых жизней».

Исполнительный продюсер издания Павел Каныгин считает произошедшее «абсолютно невероятным». Журналист Иван Голунов назвал присуждение премии Муратову безусловно заслуженным из-за многолетней работы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Муратов талантлив, смел и привержен своим идеалам.

Телеведущий «России 1» Дмитрий Киселёв раскритиковал Нобелевскую премию мира после вручения её Муратову. Он подчеркнул, что такие решения девальвируют саму премию. Политолог Армен Гаспарян назвал главреда «Новой газеты» «сочнейшим фруктом» с точки зрения борца за западные ценности.