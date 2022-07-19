Российского оперного певца отправили в колонию за антиковидные акции Певец Чельдиев получил десять лет колонии за призывы к антиковидным акциям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оперного певца Вадима Чельдиева приговорили к 10 годам колонии за призывы к несогласованным антиковидным митингам во Владикавказе в апреле 2020 года, передает корреспондент РИА Новости из зала Ростовского областного суда. Еще два фигуранта дела — Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов — получили восемь лет и 8,5 года колонии строгого режима соответственно.

По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Чельдиеву 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сказала судья.

Несанкционированный митинг состоялся перед зданием правительства Владикавказа 20 апреля. В нём приняли участие около двух тысяч человек. Через некоторое время в республике возросло число заболевших коронавирусом. Власти связали это с прошедшим митингом. Чельдиев также был включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

NEWS.ru писал, что певец называет пандемию коронавируса выдумкой и утверждает, что власти страны хотят закрепостить население.