20 апреля в центре Владикавказа, у здания правительства республики, прошёл несанкционированный митинг с требованиями отменить режим самоизоляции и ввести полноценную социальную поддержку населения. В ходе акций протеста с участием сотен человек звучали и политические лозунги — призывы к отставке главы республики Вячеслава Битарова и назначению временного правительства во главе с депутатом Виталием Калоевым.

Одним из инициаторов народных волнений был Вадим Чельдиев — оперный певец и последователь движения, которое считает пандемию коронавируса выдумкой. Его задержали ещё за несколько дней до митинга.

Как впоследствии заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, акция была незаконной и может иметь самые негативные последствия в плане здоровья жителей.