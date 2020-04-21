20 апреля в центре Владикавказа, у здания правительства республики, прошёл несанкционированный митинг с требованиями отменить режим самоизоляции и ввести полноценную социальную поддержку населения. В ходе акций протеста с участием сотен человек звучали и политические лозунги — призывы к отставке главы республики Вячеслава Битарова и назначению временного правительства во главе с депутатом Виталием Калоевым.

Одним из инициаторов народных волнений был Вадим Чельдиев — оперный певец и последователь движения, которое считает пандемию коронавируса выдумкой. Его задержали ещё за несколько дней до митинга. 

Как впоследствии заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, акция была незаконной и может иметь самые негативные последствия в плане здоровья жителей. 

Ольга Смольская/ТАСС

Ольга Смольская/ТАСС

Ольга Смольская/ТАСС

Ольга Смольская/ТАСС

Ольга Смольская/ТАСС

Виктория Гагкаева/РИА Новости

Ольга Смольская/ТАСС

Ольга Смольская/ТАСС

Виктория Гагкаева/РИА Новости

Ольга Смольская/ТАСС

Ольга Смольская/ТАСС

Ольга Смольская/ТАСС

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