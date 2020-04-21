20 апреля в центре Владикавказа, у здания правительства республики, прошёл несанкционированный митинг с требованиями отменить режим самоизоляции и ввести полноценную социальную поддержку населения. В ходе акций протеста с участием сотен человек звучали и политические лозунги — призывы к отставке главы республики Вячеслава Битарова и назначению временного правительства во главе с депутатом Виталием Калоевым.
Одним из инициаторов народных волнений был Вадим Чельдиев — оперный певец и последователь движения, которое считает пандемию коронавируса выдумкой. Его задержали ещё за несколько дней до митинга.
Как впоследствии заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, акция была незаконной и может иметь самые негативные последствия в плане здоровья жителей.
Ольга Смольская/ТАСС
Ольга Смольская/ТАСС
Ольга Смольская/ТАСС
Ольга Смольская/ТАСС
Ольга Смольская/ТАСС
Виктория Гагкаева/РИА Новости
Ольга Смольская/ТАСС
Ольга Смольская/ТАСС
Виктория Гагкаева/РИА Новости
Ольга Смольская/ТАСС
Ольга Смольская/ТАСС
Ольга Смольская/ТАСС
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен